09:21 15.06.2018 | Политика | Новости
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США может применить жесткие меры в отношении Сирии

Государственный департамент США пригрозил Сирии жесткими мерами в случае наступления правительственной армии в зоне деэскалации на юго-западе страны.

США может применить жесткие меры в отношении Сирии

Об этом информирует издание Reuters.

Члены Госдепа утверждают, что сирийские войска нарушают соглашение о зонах деэскалации. Так, если подобные действия не закончатся, будут введены жесткие меры в отношении армии Башара Асада, если она предпримет наступление.

Кроме того, американская сторона призвала Россию повлиять на лидера Сирии, чтобы предотвратить расширение зоны боевых действий.

Добавим, что зона деэскалации на юго-западе Сирии примыкает к приграничным с Иорданией территориям, а также к подконтрольным Израилю Голанским высотам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", коалиция во главе с Соединенными Штатами Аамерики приступила ко второй фазе операции на границе Сирии и Ирака. Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции Облава. Данная операция направлена на зачистку границы от террористической группировки Исламское государство.


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