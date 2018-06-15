США может применить жесткие меры в отношении Сирии

Об этом информирует издание Reuters.

Члены Госдепа утверждают, что сирийские войска нарушают соглашение о зонах деэскалации. Так, если подобные действия не закончатся, будут введены жесткие меры в отношении армии Башара Асада, если она предпримет наступление.

Кроме того, американская сторона призвала Россию повлиять на лидера Сирии, чтобы предотвратить расширение зоны боевых действий.

Добавим, что зона деэскалации на юго-западе Сирии примыкает к приграничным с Иорданией территориям, а также к подконтрольным Израилю Голанским высотам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", коалиция во главе с Соединенными Штатами Аамерики приступила ко второй фазе операции на границе Сирии и Ирака. Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции Облава. Данная операция направлена на зачистку границы от террористической группировки Исламское государство.