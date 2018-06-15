Сейм Польши потребовал от РФ освободить украинских политзаключенных

Об этом украинский министр сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, документ был принят комиссией Сейма по иностранным делам.

Также Климкин выразил огромную благодарность польским партнерам за принятие резолюции с призывом к России об освобождении украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова.

"Сейм Республики Польша обращается к властям Российской Федерации с призывом освободить всех граждан Украины, которые содержатся по политическим причинам в российских местах лишения свободы. Мы требуем освобождения режиссера Олега Сенцова, приговоренного в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима на основании статьи о терроризме", - зачитал текст депутат Анджей Халицкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный 41-летний Олег Сенцов ответил на письмо российской правозащитницы Татьяны Щур в котором рассказал, что врачи следят за его здоровьем, сейчас он перебывает санчасти лагеря в отдельной палате.