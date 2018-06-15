16:15 15.06.2018 | Политика | Новости
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Сейм Польши потребовал от РФ освободить украинских политзаключенных

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Сейм Польши высунул требования российским властям освободить украинских политзаключенных.

Сейм Польши потребовал от РФ освободить украинских политзаключенных

Об этом украинский министр сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, документ был принят комиссией Сейма по иностранным делам.

Также Климкин выразил огромную благодарность польским партнерам за принятие резолюции с призывом к России об освобождении украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова.

"Сейм Республики Польша обращается к властям Российской Федерации с призывом освободить всех граждан Украины, которые содержатся по политическим причинам в российских местах лишения свободы. Мы требуем освобождения режиссера Олега Сенцова, приговоренного в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима на основании статьи о терроризме", - зачитал текст депутат Анджей Халицкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный 41-летний Олег Сенцов ответил на письмо российской правозащитницы Татьяны Щур в котором рассказал, что врачи следят за его здоровьем, сейчас он перебывает санчасти лагеря в отдельной палате.


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