СБУ установила личность украинца, причастного к покушению на Бабченко - ВИДЕО

Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Киеве, 15 июня.

По его словам, Герман и Пивоварник вступили в сговор с представителями российских спецслужб.

Вместе с тем СБУ обнародовала на брифинге записи телефонных переговоров Германа с Пивоварником, в которых Бабченко фигурирует, как "какой-то журналюга, который ездил по горячим точкам с первой чеченской войны, а потом приехал на украинскую войну и перешел на украинскую сторону".

Также в ведомстве отметили, что Россия планировала провести в Украине целую серию терактов против общественных деятелей и журналистов.

В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первой из версий убийства журналиста Аркадия Бабченко является его профессиональная деятельность. В него выстрелили когда он выходил из квартиры. Правоохранители на данный момент проверяют прилегающую территорию и место преступления.