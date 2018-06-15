13:31 15.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Розенко пообещал повышение зарплаты к концу года

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительство Украины планирует до конца года повысить минимальную заработную плату. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой".

Розенко пообещал повышение зарплаты к концу года

Розенко надеется, что данная инициатива будет поддержана к концу текущего года, и минимальная зарплата будет составлять – 4200 грн.

Чиновник подчеркнул, что Кабинет министров "никогда не будет играть в популизм".

Стоит добавить, что в первом квартале 2018 года в Украине зафиксировали экономический рост.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская пенсионная реформа вскоре даст возможност поднять пенсионные выплаты девяти миллионам пенсионеров. Эти сведения распространил Правительственный портал.


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