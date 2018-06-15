14:35 15.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины назначил начальника управления СБУ в Крыму

Глава украинского государства Петр Порошенко назначил Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Президент Украины назначил начальника управления СБУ в Крыму

Об этом сообщается на сайте президента.

Как утверждает Порошенко, он дал поручения назначить Шмитько Александра Григорьевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Также лидер нашей страны назначил начальников управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях. К примеру, СБУ в Херсонской области возглавил Эдуард Крицин, в Днепропетровской - Андрей Олейник, подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Петр Порошенко подписал документ публично перед зданием Министерства иностранных дел Украины в присутствии главы ведомства и украинских дипломатов. По словам главы государства, сейчас в Украине уникальное время для дипломатической службы.


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