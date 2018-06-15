Президент США утвердил введение пошлин на товары из Китая

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц администрации президента США. В частности, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, а также представителей министерства финансов и министерства торговли США.

На сегодняшний день пока неизвестно, когда именно утвержденные тарифы вступят в силу. Тем не менее предполагается, что сегодня будут опубликован список китайских товаров, которые затронут новые пошлины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководство Китая намерено разорвать все достигнутые ранее торговые соглашения с США, если в Белом доме не откажуться от жесткой протекционистской политики. Сообщается, что в ходе диалога между китайским вице-премьером Лю Хэ и министром торговли США Уилбором Россом была поднята тема снижения уровня поддержки национальных производителей, путем наращивания цены на внешних рынках за счет повышения акцизного процентного сбора.