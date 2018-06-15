Порошенко подписал закон о дипломатической службе

Отмечается, что Порошенко подписал документ публично перед зданием Министерства иностранных дел Украины в присутствии главы ведомства и украинских дипломатов.

По словам главы государства, сейчас в Украине уникальное время для дипломатической службы.

К слову, новую редакцию закона "О дипломатической службе Рада приняла 5 апреля. Президент ветировал его и вернул в парламент.

По мнению Порошенко, норма об обязательных консультациях МИД Украины в парламентском комитете по иностранным делам перед назначением послов Украины не соответствует Конституции Украины, не согласовывается с законом о комитетах Верховной Рады и не учитывает правовые позиции Конституционного суда Украины. Он рекомендовал Раде исключить ее.

Соответствующий документ предусматривает должность государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, документом устанавливаются не только дипломатические ранги, но и категории дипломатических должностей. Порядок ротации дипломатов будет определять МИД Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О дипломатической службе". Глава парламента, подписывая принятый накануне закон, заявил, что это очень знаково, что парламент принял этот закон к столетию дипломатической службы.