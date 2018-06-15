Порошенко подписал закон о дипломатической службе

Сегодня, 15 июня, президент Украины Петр Порошенко поставил подпись на утверждение закона "О дипломатической службе". Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Отмечается, что Порошенко подписал документ публично перед зданием Министерства иностранных дел Украины в присутствии главы ведомства и украинских дипломатов.
По словам главы государства, сейчас в Украине уникальное время для дипломатической службы.
К слову, новую редакцию закона "О дипломатической службе Рада приняла 5 апреля. Президент ветировал его и вернул в парламент.
По мнению Порошенко, норма об обязательных консультациях МИД Украины в парламентском комитете по иностранным делам перед назначением послов Украины не соответствует Конституции Украины, не согласовывается с законом о комитетах Верховной Рады и не учитывает правовые позиции Конституционного суда Украины. Он рекомендовал Раде исключить ее.
Соответствующий документ предусматривает должность государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.
Кроме того, документом устанавливаются не только дипломатические ранги, но и категории дипломатических должностей. Порядок ротации дипломатов будет определять МИД Украины.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О дипломатической службе". Глава парламента, подписывая принятый накануне закон, заявил, что это очень знаково, что парламент принял этот закон к столетию дипломатической службы.