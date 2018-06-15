08:41 15.06.2018 | Политика | Новости
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Основным языком Евросоюза может стать французский

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать основным языком Евросоюза французский вместо английского.

Основным языком Евросоюза может стать французский

Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Отмечается, что в столице Франции Париже рассчитывают, что на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза основным языком во всей документации ЕС станет французский.

Идею Макрона поддерживают многие французские политики. Так, в апреле этого года официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста отказался участвовать в совещании по бюджету из-за того, что оно велось на английском языке.

Как отметил официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста, данная инициатива имеет большие перспективы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявлял, что он не против французского.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания в настоящее время готовит ряд предложений по выходу из Европейского союза. Предложения готовятся ко встрече с представителями Евросоюза, которая должна состоятся в июне.


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