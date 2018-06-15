Основным языком Евросоюза может стать французский

Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Отмечается, что в столице Франции Париже рассчитывают, что на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза основным языком во всей документации ЕС станет французский.

Идею Макрона поддерживают многие французские политики. Так, в апреле этого года официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста отказался участвовать в совещании по бюджету из-за того, что оно велось на английском языке.

Как отметил официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста, данная инициатива имеет большие перспективы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявлял, что он не против французского.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Великобритания в настоящее время готовит ряд предложений по выходу из Европейского союза. Предложения готовятся ко встрече с представителями Евросоюза, которая должна состоятся в июне.