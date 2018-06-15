Минздрав планирует ввести лицензирование врачей на законодательном уровне

По ее мнению, врач должен показать свою лицензию о том, что он имеет право осуществлять свою деятельность, именно такие лицензии помогут доказать, что украинские врачи не хуже европейских.

Супрун добавила, что пациенты смогут, в случае необходимости, написать жалобу на врача, которая будет служить основанием для прекращения лицензии.

Планируется, что 2020-2024 года будут переходным периодом в системе получения профессиональных лицензий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рабочая группа при комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты оформляет обращение в Верховную Раду об усилении уголовной ответственности за нападение на врачей.

В частности, после обращения врача-узиста второго филиала КП "Киевский диагностический центр" Деснянского района столицы Юрия Лиска планируется проверка наличия коррупции в КП “Киевский диагностический центр” Деснянского района Киева.