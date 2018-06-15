Минздрав планирует ввести лицензирование врачей на законодательном уровне

Министерство здравоохранения Украины имеет в планах ввести профессиональное лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018 года. Об этом во время презентации новых направлений трансформации системы здравоохранения Украины сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
По ее мнению, врач должен показать свою лицензию о том, что он имеет право осуществлять свою деятельность, именно такие лицензии помогут доказать, что украинские врачи не хуже европейских.
Супрун добавила, что пациенты смогут, в случае необходимости, написать жалобу на врача, которая будет служить основанием для прекращения лицензии.
Планируется, что 2020-2024 года будут переходным периодом в системе получения профессиональных лицензий.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рабочая группа при комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты оформляет обращение в Верховную Раду об усилении уголовной ответственности за нападение на врачей.
В частности, после обращения врача-узиста второго филиала КП "Киевский диагностический центр" Деснянского района столицы Юрия Лиска планируется проверка наличия коррупции в КП “Киевский диагностический центр” Деснянского района Киева.