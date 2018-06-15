12:43 15.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минздрав планирует ввести лицензирование врачей на законодательном уровне

Министерство здравоохранения Украины имеет в планах ввести профессиональное лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018 года. Об этом во время презентации новых направлений трансформации системы здравоохранения Украины сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Минздрав планирует ввести лицензирование врачей на законодательном уровне

По ее мнению, врач должен показать свою лицензию о том, что он имеет право осуществлять свою деятельность, именно такие лицензии помогут доказать, что украинские врачи не хуже европейских.

Супрун добавила, что пациенты смогут, в случае необходимости, написать жалобу на врача, которая будет служить основанием для прекращения лицензии.

Планируется, что 2020-2024 года будут переходным периодом в системе получения профессиональных лицензий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рабочая группа при комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты оформляет обращение в Верховную Раду об усилении уголовной ответственности за нападение на врачей.

В частности, после обращения врача-узиста второго филиала КП "Киевский диагностический центр" Деснянского района столицы Юрия Лиска планируется проверка наличия коррупции в КП “Киевский диагностический центр” Деснянского района Киева.


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