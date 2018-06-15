МИД Украины потребовал от РФ немедленно освободить Балуха

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Как рассказала Беца, в настоящее время близкие осужденного в аннексированном Крыму украинца Владимира Балуха ничего не знают о его судьбе, потому что из-за голодовки он находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением. В связи с этим представительство Министерства иностранных дел Украины требует от России освободить активиста.

"Требуем от РФ немедленно освободить политзаключенного из Автономной Республики Крым Балуха, который объявил голодовку 19.03. Дело сфабриковано", – подчеркнула Беца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Раздольненском суде аннексированного Россией Крыма, во время судебного заседания украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо.Таким образом, заседание было прервано и осужденному вызвали скорую.