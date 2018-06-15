Аваков и Князев в субботу с рабочим визитом отправятся в Харьковскую область

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, в рамках визита Аваков и Князев примут участие в церемонии выпуска молодых лейтенантов в Национальной академии Национальной гвардии Украины, а также посетят Харьковский национальный университет внутренних дел.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий находится с рабочем визитом во Франции, после чего намерен еще отправится в Соединенное Королевство Великобритани и Северную Ирландию.

Отметим, что в рамках визита во французское государство предусмотрены встречи украинского политика с председателем Национального собрания Франции Ф. де Ружи и с Председателем Сената Франции Жераром Ж.Ларше. Вместе с тем запланировано общение с сопредседателями Групп дружбы Сената и Национального собрания Франции Э.Мореем и В.Фор Мунтян".