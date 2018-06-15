12:58 15.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков и Князев в субботу с рабочим визитом отправятся в Харьковскую область

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев завтра, 16 июня 2018 года, намерены отправится в Харьковскую область для решения государственных вопросов.

Аваков и Князев в субботу с рабочим визитом отправятся в Харьковскую область

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, в рамках визита Аваков и Князев примут участие в церемонии выпуска молодых лейтенантов в Национальной академии Национальной гвардии Украины, а также посетят Харьковский национальный университет внутренних дел.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий находится с рабочем визитом во Франции, после чего намерен еще отправится в Соединенное Королевство Великобритани и Северную Ирландию.

Отметим, что в рамках визита во французское государство предусмотрены встречи украинского политика с председателем Национального собрания Франции Ф. де Ружи и с Председателем Сената Франции Жераром Ж.Ларше. Вместе с тем запланировано общение с сопредседателями Групп дружбы Сената и Национального собрания Франции Э.Мореем и В.Фор Мунтян".


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