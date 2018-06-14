В условиях российской агрессии Украина строит новую военную медицину по стандартам НАТО, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что до 93% раненых украинских бойцов после оказания высококачественной помощи возвращаются в строй. Соотвествующие заявиление глава украинского государства сделал в ходе выступления по случаю Дня медицинского работника, 14 июня.
"Не реформировать медицинскую сферу сейчас просто невозможно. Система, которая сохранилась со времен СССР, является искусственной и не приспособленной к реалиям", - отметил лидер страны.
Также Порошенко подчеркнул, что Украина заплатила огромную цену за то, что в предыдущие годы разрушалась армия и военная медицина.
Стоит напомнить, что 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе.28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Законопроект вступил в силу 1 января 2018 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",