В условиях российской агрессии Украина строит новую военную медицину по стандартам НАТО, - Порошенко

"Не реформировать медицинскую сферу сейчас просто невозможно. Система, которая сохранилась со времен СССР, является искусственной и не приспособленной к реалиям", - отметил лидер страны.

Также Порошенко подчеркнул, что Украина заплатила огромную цену за то, что в предыдущие годы разрушалась армия и военная медицина.

Стоит напомнить, что 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе.28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Законопроект вступил в силу 1 января 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",