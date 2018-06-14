09:32 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по Сенцову

В Европейском парламенте в четверг, 14 июня, должны состоятся дебаты по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который удерживается в Российской Федерации.

В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по Сенцову

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте ЕП. На сегодняшнем заседании также будут обсуждать нарушение основных прав и свобод в России.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции. В частности, речь идет о возможном включении в такой обмен россиян, удерживаемых в Турции.

Как сообщал УРА-Информ, Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободит всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Как сообщила в среду утром, 16 мая, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, он готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовил организм.


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