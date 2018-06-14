Трамп не желает видеть нынешнюю Россию в составе G8 - ВИДЕО

По его словам, мировое сообщество в последнее время вынуждено очень много времени терять на обсуждения вопросов, связанных с Российской Федерацией. Вероятно, было бы неплохо, чтобы Владимир Путин отвечал на них сидя за круглым столом, но не заочно, как это сейчас принято.

Трамп считает, что у Вашингтона сейчас выстроены хорошие отношения с Москвой, но международная политика не может делаться на уровне двух государств, одно из которых грубо нарушило территориальный суверенитет чужой страны.

"Если бы Владимир Путин вместо кого-то другого сидел рядом со мной за столом, я бы сказал: “Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Сирии? Не сделаете ли вы мне одолжение и не уйдете ли из Украины?", - добавил американский лидер в эфире телеканала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что для их государства с каждым днем вопрос формата " Большой восьмерки" уходит в другую отрасль и становится неактуальным. В меняющейся политической и экономической обстановке стремительно растет значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка". В частности, где Россия принимает активное участие.