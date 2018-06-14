Трамп готов отдать приказ о выводе американских войск с территории Южной Кореи

По его словам, процесс вывода войск обсуждался во время диалога с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. У Вашингтона есть твердое намерении убрать все свои военные базы с полуострова, но стоимость такого проекта очень велика, так что процесс будет проходить в несколько этапом и займёт не один месяц, добавил хозяин овального кабинета.

В ходе переговоров американский лидер заявил, что подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат. Однако, когда точно начнется процесс вывода войск в документе не указано.

Напомним, что еще в начале мая президент США Дональд Трамп дал приказал Пентагону подготовить варианты сокращения американского военного контингента в Южной Корее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.