09:51 14.06.2018 | Политика | Новости
100196683:roman

Трамп готов отдать приказ о выводе американских войск с территории Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп утверждает, что до конца 2018 года на Корейском полуострове не останется американских солдат. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Трамп готов отдать приказ о выводе американских войск с территории Южной Кореи

По его словам, процесс вывода войск обсуждался во время диалога с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. У Вашингтона есть твердое намерении убрать все свои военные базы с полуострова, но стоимость такого проекта очень велика, так что процесс будет проходить в несколько этапом и займёт не один месяц, добавил хозяин овального кабинета.

В ходе переговоров американский лидер заявил, что подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат. Однако, когда точно начнется процесс вывода войск в документе не указано.

Напомним, что еще в начале мая президент США Дональд Трамп дал приказал Пентагону подготовить варианты сокращения американского военного контингента в Южной Корее. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. 


Поделиться
Читайте также:
 
"Шахтер" положил глаз на "динамовца" Мбокани В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по Сенцову Трамп не желает видеть нынешнюю Россию в составе G8 - ВИДЕО В Украине вступил в силу Закон об антикоррупционном суде
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив