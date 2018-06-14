Путин переназначил Суркова на должность "куратора Донбасса"

В официальном заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова говорится, что Владимир Путин определится с кадровым составом руководства администрации президента и его помощник Владислав Сурков продолжит заниматься вопросом урегулирования ситуации на востоке Украины с российской стороны.

Такое назначение может лишь усугубить и затянуть процесс урегулирования конфликта и обмена пленными. Так считает американский спецпредставитель в Украине Курт Волкер. С января месяца 2018 года у него не было встреч с российским коллегой Владиславом Сурковым, с которым обсуждается урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что для их государства с каждым днем вопрос формата "Большой восьмерки" уходит в другую отрасль и становится неактуальным.