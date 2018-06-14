Порошенко наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени

Соответствующий указ №164/2018 размещен на сайте главы государства. Вместе с тем глава государства наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Как сказано в указе №163/2018, опубликованном на сайтег президента, орден Жебривскому присвоено "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на заседании Кабинет Министров Украины подписал прошение об отставке главы Донецкой областной госадминистрации Павла Жебривского.

Члены правительства согласовали акт президента Украины Петра Порошенко об увольнении Жебривского по собственному желанию.