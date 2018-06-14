07:28 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 13 июня, подписал увольнение председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского.

Порошенко наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени

Соответствующий указ №164/2018 размещен на сайте главы государства. Вместе с тем глава государства наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Как сказано в указе №163/2018, опубликованном на сайтег президента, орден Жебривскому присвоено "за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера на заседании Кабинет Министров Украины подписал прошение об отставке главы Донецкой областной госадминистрации Павла Жебривского.

Члены правительства согласовали акт президента Украины Петра Порошенко об увольнении Жебривского по собственному желанию.


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