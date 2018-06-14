17:31 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины направил закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что направил законопроект об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия. Об этом лидер страны сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Президент Украины направил закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия

Согласно словам президента Украины, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу. 

"Направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" согласно процедуре, определенной Конституцией", - написал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года.  Как считает глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата. В частности, посмотреть как судьи будут выносить приговоры.<


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