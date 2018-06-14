Мир между КНДР и США не только возможен, он нужен, - Трамп

По его словам, в Северной Корее продолжают нарушать права человека, но внутриполитическая ситуация в КНДР должна прежде всего заботить руководство государства, но не мировое сообщество. Наша главная задача, подчеркнул американский лидер, это сделать все возможное, чтобы снизить, а по возможности, и снять конфликтное напряжение на Корейском полуострове.

Трампу, как он сам утверждает, во время встречи удалось рассмотреть положительные качества Ким Чен Ына, которые очень схожи с его собственными. О нем много говорит тот факт, что он управляет такой страной, как КНДР, которую возглавил, когда ему еще не было и 30 лет. В подобной ситуации любой другой лидер мог бы попросту "стать орудием в чужих руках", но не Ким.

"Один из десяти тысяч сможет сделать это", - отметил американский гарант.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп утверждает, что до конца 2018 года на Корейском полуострове не останется американских солдат. В ходе переговоров американский лидер заявил, что подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость удерживать на полуострове 23,5 тыс. солдат. Однако, когда точно начнется процесс вывода войск в документе не указано.