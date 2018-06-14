15:25 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мингарелли прокомментировал позицию ЕС по украинскому закону

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что украинская Служба безопасности не должна заниматься расследованием экономических преступлений. 

Мингарелли прокомментировал позицию ЕС по украинскому закону

Вместе с тем дипломат отметил, что Европейский союз на днях представит официальную позицию по украинскому закону об антикоррупционном суде.

Официальную позицию по отношению обнародованного текста закона о высшем антикоррупционном суде ЕС выскажет течение следующих нескольких дней", - заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Администрацию президента Украины поступил законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", который поддержали 315 депутатов Верховной Рады седьмого июня. 

Стоит добавить, что для проведения очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ власти Украины должны обеспечить создание Антикоррупционного суда, достижения прозрачного ценообразования на газ и сохранить стабильную бюджетную политику.


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