Мингарелли прокомментировал позицию ЕС по украинскому закону

Вместе с тем дипломат отметил, что Европейский союз на днях представит официальную позицию по украинскому закону об антикоррупционном суде.

Официальную позицию по отношению обнародованного текста закона о высшем антикоррупционном суде ЕС выскажет течение следующих нескольких дней", - заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Администрацию президента Украины поступил законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", который поддержали 315 депутатов Верховной Рады седьмого июня.

Стоит добавить, что для проведения очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ власти Украины должны обеспечить создание Антикоррупционного суда, достижения прозрачного ценообразования на газ и сохранить стабильную бюджетную политику.