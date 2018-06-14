Майк Помпео назвал точную дату снятия санкций с КДНР

По его словам, американское руководство намерено убедиться в том, что в КНДР более не останется ядерного оружия, которое может стать новой "отправной" точной эскалации конфликта в регионе. В опасности, в первую очередь, могут оказаться союзники и партнеры США в АТР,а во-вторых, это четкий посыл северокорейскому руководству о том, чего от них в точности ожидает Вашингтон. На саммите президент Трамп дал свое согласие на снятие санкций, но для этого КНДР должна пойти на ядерное разоружение.

"Мы собираемся получить полную денуклеаризацию; только тогда будет снятие санкций", - подчеркнул Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп лично подтвердил, что санкции в отношении Северной Кореи пока остаются в силе, несмотря на успех саммита в Сингапуре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава американского государства Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран.