22:59 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада поддерживает введение миротворцев ООН на Донбассе, - Ирина Геращенко

Канада в очередной раз заверила, что поддеривает введения миротворческой миссии Организации объединенных наций на оккупированную территорию Донбасса.

Канада поддерживает введение миротворцев ООН на Донбассе, - Ирина Геращенко

Канада последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и все инициативы направленные на возвращение мира. Об этом в четверг, 14 июня, после встречи с советником премьер-министра Канады по вопросам внешней политики и обороны Джоном Ганнафордом заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, во время встречи она проинформировала Ганнафорда о текущей безопасности, гуманитарной и экологической ситуации на Донбассе. Также Геращенко обратила внимание на ситуацию с нарушением прав человека как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и на нарушения в оккупированном Крыму и Севастополе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что международная ситуация в течение следующего года будет достаточно сложной.


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