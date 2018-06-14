Канада поддерживает введение миротворцев ООН на Донбассе, - Ирина Геращенко

Канада последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и все инициативы направленные на возвращение мира. Об этом в четверг, 14 июня, после встречи с советником премьер-министра Канады по вопросам внешней политики и обороны Джоном Ганнафордом заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам, во время встречи она проинформировала Ганнафорда о текущей безопасности, гуманитарной и экологической ситуации на Донбассе. Также Геращенко обратила внимание на ситуацию с нарушением прав человека как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и на нарушения в оккупированном Крыму и Севастополе.