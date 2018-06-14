Кабмин определился с праздничной программой в День Конституции

План предусматривает, в частности, проведение торжественных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, депутатов Верховной Рады, местного самоуправления, общественности 28 июня в Киеве и других населенных пунктах.

Предусмотрено возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции гетману Филиппу Орлику в Киеве, в других населенных пунктах - к памятникам и памятным знакам, выдающимся деятелям государства.

В военных частях, учреждениях культуры, учреждениях для детей и молодежи предусмотрено проведение информационных, образовательных, патриотически-воспитательных мероприятий, направленных на разъяснение значения норм Конституции Украины в утверждении правового государства, формирование правовой культуры, воспитание гражданской сознательности и уважения к Основному закону.

Предусмотрено проведение в Киеве научно-практической конференции по вопросам усовершенствования конституционного регулирования общественных отношений в Украине с участием Конституционной комиссии, а также тематических научных конференций и заседаний за круглым столом в регионах.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить проведение заграничными дипучреждениями праздничных мероприятий с участием украинских обществ за границей.

Министерству внутренних дел и Национальной полиции поручено обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий.

Государственному комитету по вопросам телевидения и радиовещания вместе с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) поручено способствовать широкому освещению в средствах массовой информации праздничных мероприятий.

Напомним, первая редакция Конституции была утверждена 28 июня 1996 года.

Как сообщал УРА-Информ, в честь празднования Дня Конституции украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.