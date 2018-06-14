Глава Кабмина завтра с рабочим визитом посетит Тернопольскую область

Об этом свидетельствуют сведения на правительственном портале.

Согласно полученным недавно данным, глава правительства скорее всего намерен обсудить с главу облгосадминистрации о состоянии дорожного покрытия.

"Хочу отметить, что при одинаковых условиях состояние дел по строительству автодорог разное. Качественно организованы работы во Львовской, Тернопольской, Винницкой. А вот Хмельнитчина – ноль. Деньги есть, все есть, но ноль", - отметил накануне Владимир Гройсман.

При этом, все другие подробности визита пока не сообщаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Владимир Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог Информация о тех компаниях, которые некачественно строят дороги будет обнародована. Правительство будет обращаться в милицию для привлечения к ответственности таких компаний.