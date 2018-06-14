08:19 14.06.2018 | Политика | Новости
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Генассамблея ООН жестко раскритиковала военные действия Израиля в секторе Газа

Генеральная Ассамблея (ООН осудила Израиль за применение силы против активистов выступлений на границе сектора Газы и Израиля, в результате которого погибло не менее 200 человек.

Генассамблея ООН жестко раскритиковала военные действия Израиля в секторе Газа

Об этом передает официальный сайт организации.

Так, в специально принятой резолюции осуждаются насильственные действия Тель-Авива в отношении демонстрантов, в ходе которых было ранено не менее 2000 человек. Также в ООН приняли решение начать разработку механизма, позволяющего обеспечить безопасность, защиту и благополучие палестинского гражданского населения, находящегося в израильской оккупации.

Как итог - 120 стран Генассамблеи проголосовали "за" принятие резолюции, против документ проголосовали восемь стран. 

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа было убито более 60 палестинцев, более 2 тыс человек были госпитализированы с разным уровнем травм и ранений.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", Генеральная ассамблея ООН готова посредничать в конфликте, который вновь разгорелся на израильско-палестинской границе в районе сектора Газа.


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