Евросоюз готов посредничать в разрешении спора о названии Македонии

Об этом передает пресс-служба Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, переименование Македонии наконец-то позволит ей начать ускоренный процесс по приобретению членства в НАТО. Ранее Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. Таким образом, считает Столтенберг, руководству Македонии удастся перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах, что может также послужить положительным примером для других государств, желающих присоединиться к ЕС.

Напомним, что в Македонии поддерживают обнаруженный 18 мая 2018 года во время саммита в Софии компромисс с Грецией. Тогда страны определились с названием "Республика Илинденская Македония".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Нью-Йорке запустили новый раунд обсуждений между представителями Греции и Македонии при посредничестве ООН. Центральной темой стал поиск договоренности в длительном споре о наименовании Бывшей Югославской Республики Македония.