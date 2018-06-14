11:33 14.06.2018 | Политика | Новости
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Евросоюз готов посредничать в разрешении спора о названии Македонии

Председатель Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг готов лично принять участие и решить спор о названии Македонии и перезапустить европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах.

Евросоюз готов посредничать в разрешении спора о названии Македонии

Об этом передает пресс-служба Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, переименование Македонии наконец-то позволит ей начать ускоренный процесс по приобретению членства в НАТО. Ранее Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. Таким образом, считает Столтенберг, руководству Македонии удастся перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах, что может также послужить положительным примером для других государств, желающих присоединиться к ЕС.

Напомним, что в Македонии поддерживают обнаруженный 18 мая 2018 года во время саммита в Софии компромисс с Грецией. Тогда страны определились с названием "Республика Илинденская Македония". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Нью-Йорке запустили новый раунд обсуждений между представителями Греции и Македонии при посредничестве ООН. Центральной темой стал поиск договоренности в длительном споре о наименовании Бывшей Югославской Республики Македония. 


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