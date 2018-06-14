Действие аналогового телевещания продлили на два месяца

Соответствующее продление касается всех областей кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.

Принятие такого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания в октябре 2016 года. В документе содержится исчерпывающий перечень мероприятий и определены задачи государственных органов, предприятий, научных учреждений, скоординированная реализация которых позволит завершить переход страны к цифровому вещанию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из перечня разрешенных в Украине изъят российский канал Multimania TV. По причине того, что на сайте канала размещены только российские разрешительные документы, хотя позиционирует он себя как латвийский.