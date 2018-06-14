03:00 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Действие аналогового телевещания продлили на два месяца

Кабинет министров продлил сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Действие аналогового телевещания продлили на два месяца

Соответствующее продление касается всех областей кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.

Принятие такого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по внедрению в Украине цифрового телерадиовещания в октябре 2016 года. В документе содержится исчерпывающий перечень мероприятий и определены задачи государственных органов, предприятий, научных учреждений, скоординированная реализация которых позволит завершить переход страны к цифровому вещанию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из перечня разрешенных в Украине изъят российский канал Multimania TV. По причине того, что на сайте канала размещены только российские разрешительные документы, хотя позиционирует он себя как латвийский.


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