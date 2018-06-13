Об этом написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook.

"Наконец-то МинВОТ начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре заложникам", - отметила она.

Вместе с тем председатель ВР напомнила, что освобожденные в декабре 2017 года и январе 2018 года заложники боевиков уже могут получить положенную государством помощь в размере 100 тыс. гривен каждому.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина готова к компромиссу в вопросе освобождения заложников.

"Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Украинская сторона готова активно работать, чтобы быстрее прошла очередная волна освобождения", - написала Геращенко.