17:12 13.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МинВОТ начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре заложникам

С сегодняшнего дня, 13 июня, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) приступило к единоразовым выплатам украинским заложникам, которые обрели свободу еще в декабре. 

МинВОТ начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре заложникам

Об этом написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook.

"Наконец-то МинВОТ начало единоразовые выплаты освобожденным в декабре заложникам", - отметила она.

Вместе с тем председатель ВР напомнила, что освобожденные в декабре 2017 года и январе 2018 года заложники боевиков уже могут получить положенную государством помощь в размере 100 тыс. гривен каждому.

Как сообщал ранее "УРА-Информ"Украина готова к компромиссу в вопросе освобождения заложников. 

"Мы готовы к компромиссу в вопросе задержанных, чтобы быстрее всех вытащить. Украинская сторона готова активно работать, чтобы быстрее прошла очередная волна освобождения", - написала Геращенко.


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