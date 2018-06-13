В Испании зять короля загремел в тюрьму на шесть лет

Верховный суд Испании вынес приговор зятю короля Филиппа, его подозревают в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов. Об этом передает издание DW.
Согласно материалам следствия, Иньяки Урдангарин через свою фирму присваивал денежные вознаграждения за мероприятия, которые даже не проводились.
Так, по решению суда, 50-летний герцог Пальмы и муж королевской сестры принцессы Кристины приговорен к 5 годам и 10 месяца тюрьмы.
Добавим, Урдангарин руководил некоммерческой организацией Nуos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пpecc-ceкpeтapь Иммиграционной и таможенной службы США Дaни Бeннeтт рассказала, что незаконно прибывающие в США мигранты будут помещаться в федеральные тюрьмы. На сегодняшний день их количество составляет около 1,6 тысячи человек.