02:00 13.06.2018 | Политика | Новости
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В Испании зять короля загремел в тюрьму на шесть лет

Верховный суд Испании вынес приговор зятю короля Филиппа, его подозревают в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов. Об этом передает издание DW.

В Испании зять короля загремел в тюрьму на шесть лет

Согласно материалам следствия, Иньяки Урдангарин через свою фирму присваивал денежные вознаграждения за мероприятия, которые даже не проводились.

Так, по решению суда, 50-летний герцог Пальмы и муж королевской сестры принцессы Кристины приговорен к 5 годам и 10 месяца тюрьмы.

Добавим, Урдангарин руководил некоммерческой организацией Nуos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пpecc-ceкpeтapь Иммиграционной и таможенной службы США Дaни Бeннeтт рассказала, что незаконно прибывающие в США мигранты будут помещаться в федеральные тюрьмы. На сегодняшний день их количество составляет около 1,6 тысячи человек.


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