Согласно материалам следствия, Иньяки Урдангарин через свою фирму присваивал денежные вознаграждения за мероприятия, которые даже не проводились.

Так, по решению суда, 50-летний герцог Пальмы и муж королевской сестры принцессы Кристины приговорен к 5 годам и 10 месяца тюрьмы.

Добавим, Урдангарин руководил некоммерческой организацией Nуos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пpecc-ceкpeтapь Иммиграционной и таможенной службы США Дaни Бeннeтт рассказала, что незаконно прибывающие в США мигранты будут помещаться в федеральные тюрьмы. На сегодняшний день их количество составляет около 1,6 тысячи человек.