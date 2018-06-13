В четверг закон об антикоррупционном официально вступит в силу

Отмечается, что документ вступает в силу после ​​его опубликования, однако часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.

Как известно, высшему органу будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

При этом, разрешение будет действовать только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года.

Как считает Холодницкий, создание Антикоррупционного суда замыкает процесс антикоррупционной реформы. Поэтому, украинскому правительству и всем гражданам нашей страны необходимо еще немного подождать, чтобы достигнуть результата.