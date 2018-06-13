10:14 13.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В АП надеются, что Антикоррупционный суд будет создан до начала 2019 года

Высший суд по интеллектуальной собственности и Антикоррупционный суд должны быть созданы не позднее начала 2019 года.

В АП надеются, что Антикоррупционный суд будет создан до начала 2019 года

На сегодняшний день осталось создать институциональные составляющие - Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, осталось создать Высший антикоррупционный суд. Об этом в среду, 13 июня, во время VI Международного судебно-правовой форума сказал заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

По его мнению, институциональная составляющая судебной реформы должна завершиться. Ожидать этого следует не позднее чем начало 2019 года, в зависимости от того, как Высшая квалификационная комиссия и Высший совет правосудия смогут спланировать и организовать свою работу.

Напомним, 11 июня президент Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде, который ранее приняла Верховная Рада.

При этом как сообщал УРА-Информ, глава государства дал поручение Министерству финансов обеспечить финансирование создания и деятельности антикоррупционного суда.


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