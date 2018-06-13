Украине необходима тарифная децентрализация, – Зубко

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По словам чиновника, из-за того, что во многих городах Украины полномочия по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги передаются местной власти. Но в министерстве хотят усовершенствовать систему таким образом, чтобы местное самоуправление по всей территории Украины самостоятельно составляло тарифы на тепло- и водоснабжение, а главное - отчиталось перед своей общиной.

Как считает Зубко, это повысит качество тепло- и водоснабжения, поскольку в первую очередь местные власти будут заинтересованы в повышении уровня соответствующих услуг.

Известно, что сейчас уже есть новый состав НКРЭ КУ и ведутся переговоры по окончательному завершению тарифной децентрализации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг рассмотрит предложение о снижении тарифов на отопление для большинства жителей Киева. Поэтому, местные жители Киева имеют большую надежду, что платить за коммунальные услуги они станут гораздо меньше.