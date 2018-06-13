Трамп анонсировал снятие санкций с КНДР

Об этом информирует северокорейское агентство ЦТАК.

Президент США сообщил о намерении остановить на время доброжелательного диалога между странами совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР расценивает как провокацию. Кроме того, он предложил Северной Корее гарантии безопасности и пообещал снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога.

Ранее состоялась историческая встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре.

По итогам переговоров Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Соединенные Штаты и Северная Корея также намерены развивать "новые отношения" между странами.