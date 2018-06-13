08:22 13.06.2018 | Политика | Новости
100196590:nastya

Трамп анонсировал снятие санкций с КНДР

Глава американского государства Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран.

Трамп анонсировал снятие санкций с КНДР

Об этом информирует северокорейское агентство ЦТАК.

Президент США сообщил о намерении остановить на время доброжелательного диалога между странами совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР расценивает как провокацию. Кроме того, он предложил Северной Корее гарантии безопасности и пообещал снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога.

Ранее состоялась историческая встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре.

По итогам переговоров Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в подписанном по итогам саммита в Сингапуре соглашении обязался провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Соединенные Штаты и Северная Корея также намерены развивать "новые отношения" между странами.


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе во вторник один военный погиб, двое ранены На Хмельнитчине полиция изъяла фальсифицированного алкоголя на два миллиона гривен В Киеве иномарке сбила пешехода, мужчина погиб В Черновцах ливень с градом превратил улицы в "океаны" - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив