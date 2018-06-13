Тереза Мэй требует усилить санкции против России

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Сохранение санкций против России Тереза Мэй в своем комментарии называет одним из важнейших вопросов саммита.

"Я буду настаивать на сохранении санкций против России, поскольку Минские соглашения не были выполнены, - говорит Мэй.

Вместе с тем глава правительства Британии размышляет о том, чтобы в некоторых российских областях санкции были усилены на значительном уровне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России из-за ее кибердеяльности. В соответствии с законодательством 2017 года под санкции попали пять компаний и трое граждан России. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США санкции введены против петербургской фирмы "Дайвтехносервис" - за предоставление материальной и технологической поддержки ФСБ.