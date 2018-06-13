Суд вернул обвинительный акт по делу об убийстве Вороненкова

Как сообщил Владислав Добош в комментарии Украинской правде, адвокат одного из обвиняемых Ярослава Тарасенко, о возвращении акта прокуратуре просила сторона защиты. По его словам, соответствующий акт не соответствовал закону, он был сформулирован "на скорую руку", поэтому этого результата стоило ожидать.

Также Добош считает, что исправление акта будет по срокам не очень большим, потому что они понимают, что человек под стражей, и дело должно быть назначено к рассмотрению.

К слову, суд продлил арест обвиняемым в убийстве экс-депутата Ярославу Тарасенко и Александру Лосю до 11 августа.

В настоящее время дата следующего заседания пока неизвестна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 23 марта, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили в Киеве, возле отеля "Премьер Палас". После чего ГПУ заявила, что, по версии следствия, заказчиком является российский криминальный авторитет, бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин, а организаторами и исполнителями – пятеро граждан Украины.