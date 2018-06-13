Савченко написала письмо Путину

Она обратилась с просьбой о помиловании украинских политзаключенных к президенту Путину. Как сказано в сообщении Савченко, опубликованном на ее страничке в Facebook, в среду 13 июня 2018 года, народный депутат попросила Путина освободить 66 украинских полизаключеных, среди которых, в частности, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко.

Освобождение украинских граждан, которые находятся в заключении в Российской Федерации, покажет всему миру вашу добрую волю и существенно изменит в лучшую сторону положение России на международной арене, а также позволит существенно улучшить двусторонний диалог со многими странами, - написала Савченко Путину. Напомним, Шевченковский районный суд города Киева продолжил арест Савченко до 13 июля 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко инкриминируют статьи Действия, направленные на захват государственной власти; Приготовление к преступлению, Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, Посягательство на государственного или общественного деятеля; Террористический акт; Создание террористической группы или террористической организации; Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного Кодекса Украины.