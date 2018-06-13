Порошенко ввел в действие решение СНБО о проведении испытаний вооружения и техники в Украине

Соответствующие сведения содержатся на сайте президента.

Отметим, что данный указ вступает в силу со дня его опубликования. При этом, контроль за выполнением документа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине", - говорится в тексте указа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит решение о либерализации экспорта и импорт военного вооружения.

"Мы разрешим импорт без ограничения для производителей, не зависимо от их формы собственности: для собственных нужд, для производства военной техники и вооружения. Мы разрешим импорт вооружения и военной техники для частных структур, которые есть поставщиками этого военного вооружения", - сказал Турчинов.