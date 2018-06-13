Нидерланды одобрили соглашение с Украиной о суде по МН17

Договор, в частности закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего - в Гааге. Как сообщает Deutsche Welle, согласно документу, если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденные не смогут быть выданы Нидерландам.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что одобрение этого соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв".

Напомним, палата представителей нидерландского парламента единогласно поддержала решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.

Как сообщал УРА-Информ, вчера правительство Украины передало в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.