11:34 13.06.2018 | Политика | Новости
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Канадские депутаты требуют немедленно освободить заключенного в РФ Сенцова – ФОТО

В парламенте Канады депутаты обратились к России с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных.

Канадские депутаты требуют немедленно освободить заключенного в РФ Сенцова – ФОТО

Как сообщает издание "Укринформ", законодатели сфотографировались с плакатом #FreeSentsov в кулуарах парламента.

К флешмобу в поддержку украинца присоединились члены двух влиятельных постоянных комитетов парламента Канады – по вопросам безопасности и обороны, а также иностранных дел.

Кроме того, на снимке есть и члены украинского парламента, которые находились с официальным визитом в Оттаве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель ОБС по свободе СМИ Арлем Дезир призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова освободить осужденного за терроризм украинского режиссер Сенцова. По его мнению, украинца могли пытать в СИЗО на территории России.


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