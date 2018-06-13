Канадские депутаты требуют немедленно освободить заключенного в РФ Сенцова – ФОТО

Как сообщает издание "Укринформ", законодатели сфотографировались с плакатом #FreeSentsov в кулуарах парламента.

К флешмобу в поддержку украинца присоединились члены двух влиятельных постоянных комитетов парламента Канады – по вопросам безопасности и обороны, а также иностранных дел.

Кроме того, на снимке есть и члены украинского парламента, которые находились с официальным визитом в Оттаве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель ОБС по свободе СМИ Арлем Дезир призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова освободить осужденного за терроризм украинского режиссер Сенцова. По его мнению, украинца могли пытать в СИЗО на территории России.