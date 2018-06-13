13:34 13.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил прошение об отставке Жебривского

Сегодня, 13 июня, на заседании Кабинет Министров Украины подписал прошение об отставке главы Донецкой областной госадминистрации Павла Жебривского. Об этом по итогам правительства рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Кабмин одобрил прошение об отставке Жебривского

Отмечается, что нардепы согласовали акт президента Украины Петра Порошенко об увольнении Жебривского по собственному желанию.

Известно, что бывший глава облгосадминистрации подал в отставку, 11 июня. Павел Жебривский возглавлял Донецкую областную государственную администрацию с июня 2015 года.

Предполагается, что вероятным кандидатом на пост руководителя ОГА могут назначить заместителя министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представлени об отставке министра финансов Александра Данилюка. Как пояснил глава комитета Сергей Мельник, представление было поддержано. Оно поступили от главы парламента Андрея Парубия. 


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