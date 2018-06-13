Кабмин одобрил прошение об отставке Жебривского

Отмечается, что нардепы согласовали акт президента Украины Петра Порошенко об увольнении Жебривского по собственному желанию.

Известно, что бывший глава облгосадминистрации подал в отставку, 11 июня. Павел Жебривский возглавлял Донецкую областную государственную администрацию с июня 2015 года.

Предполагается, что вероятным кандидатом на пост руководителя ОГА могут назначить заместителя министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал представлени об отставке министра финансов Александра Данилюка. Как пояснил глава комитета Сергей Мельник, представление было поддержано. Оно поступили от главы парламента Андрея Парубия.