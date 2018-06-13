Италия вызвала на ковёр французского посла из-за конфликта мигрантов

Французский посол в Италии вызван в итальянский МИД, министр Энцо Моаверо Миланезе ждет от него объяснений по поводу последних заявлений парижских лидеров по вопросу мигрантов
Об этом говорится на сайте МИД Италии.
Сообщается, что накануне итальянское правительство закрыло свои порты для кораблей со спасенными в Средиземном море беженцами. В частности, свое решение в МИД Италии объяснили тем, что мигрантов должна принимать Мальта.
В свою очередь Франция осудила отказ соседнего государства, после чего обвинила итальянский МИД в "цинизме". Кроме того, французские депутаты попросили Рим пересмотреть свою позицию.
Во время брифинга после заседания правительства Франции, представитель правительства Бенжамин Гриво заявил, что президент Эммануэль Макрон дал понять, что страна с ближайшей береговой линией к судну, которое потерпело бедствие, несет ответственность в соответствии с морским правом.
"Существует степень цинизма и безответственности в поведении правительства Италии по этой драматической гуманитарной ситуации", - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Тунисе затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате инцидента спасатели извлекли из воды тела 37 человек.