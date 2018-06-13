13:13 13.06.2018 | Политика | Новости
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Италия вызвала на ковёр французского посла из-за конфликта мигрантов

Французский посол в Италии вызван в итальянский МИД, министр Энцо Моаверо Миланезе ждет от него объяснений по поводу последних заявлений парижских лидеров по вопросу мигрантов

Италия вызвала на ковёр французского посла из-за конфликта мигрантов

Об этом говорится на сайте МИД Италии.

Сообщается, что накануне итальянское правительство закрыло свои порты для кораблей со спасенными в Средиземном море беженцами. В частности, свое решение в МИД Италии объяснили тем, что мигрантов должна принимать Мальта.

В свою очередь Франция осудила отказ соседнего государства, после чего обвинила итальянский МИД в "цинизме". Кроме того, французские депутаты попросили Рим пересмотреть свою позицию.

Во время брифинга после заседания правительства Франции, представитель правительства Бенжамин Гриво заявил, что президент Эммануэль Макрон дал понять, что страна с ближайшей береговой линией к судну, которое потерпело бедствие, несет ответственность в соответствии с морским правом.

"Существует степень цинизма и безответственности в поведении правительства Италии по этой драматической гуманитарной ситуации", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Тунисе затонула лодка с нелегальными мигрантами. В результате инцидента спасатели извлекли из воды тела 37 человек.


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