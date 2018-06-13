Гройсман созывает министров на заседание

Как сообщается на правительственном портале, во время сегодняшнего заседания министров будет рассмотрено создание Совета по торговле и устойчивому развитию.

Среди прочего Кабмин утвердит план мероприятий на 2018 год по внедрению Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок.

Кроме того, чиновники намерены утвердить план мероприятий по празднованию 22-й годовщины Конституции Украины и будет создан комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины.

На заседании будет рассмотрен вопрос реализации экспериментального проекта по регистрации и эксплуатации новейших моделей программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.

На заседании будут рассмотрены кадровые вопросы и подписание Соглашения о создании офиса ООН Женщины в Украине.

Добавим, что начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках рабочего визита в Турцию глава украинского государства Петр Порошенко провел переговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Сообщается, что лидеры двух государств обсудили украинско-азербайджанские отношения на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.