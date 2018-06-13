В Европарламенте объявили "бойкот" пластиковой посуде

Об этом сообщается на сайте Европейского парламента.

Как известно, на замену вредному пластику придут 166 питьевых фонтана. Данное решение является заключительным этапом проекта, в рамках которого установили питьевые фонтаны в зданиях Европарламента и ограничили использование пластиковых бутылок для воды на заседаниях, которые проходят менее полутора часов.

Президент и 14 вице-президентов Европарламента решили постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях и не использовать их во время масштабных мероприятий.

Кроме того, в точках общественного питания в парламенте также откажутся от использования пластиковых чашек, столовых приборов и других предметов, заменив их на те, которые можно перерабатывать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании больше 40 предприятий, среди которых Coca-Cola, Nestle, Unilever и Procter & Gamble, приняли решение сократить число используемого пластика. По плану к 2025 году компании, которым принадлежит около 80% пластиковой упаковки в Великобритании, поднимут долю перерабатываемого пластика до 70%.