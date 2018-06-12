05:00 12.06.2018 | Политика | Новости
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Встреча Трампа и Ким Чен Ына будет закрытой

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидер Северной Кореи Ким Чен Ына, которая состоится во вторник,12 июня, в Сингапуре, будет закрытой.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына будет закрытой

Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, лидеры двух стран встретятся в девять часов утра и проведут переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики.

Впоследствии состоится рабочий обед Трампа и Ким Чен Ына. После этого начнется двусторонняя встреча, на которой в составе делегации США будут государственный секретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По итогам саммита Трамп примет участие в пресс-конференции для журналистов, а вечером вылетит в США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже совершил ознакомительную экскурсию Сингапуром перед саммитом с президентом Сполулених Штатов Америки США Дональдом Трампом.


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