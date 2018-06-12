18:33 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вмешательство России привело к тяжелому гуманитарному кризису на востоке Украины - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает, что вмешательство Российской Федерации в дела украинского государства привели к тяжелому гуманитарному кризису на Донбассе.

Вмешательство России привело к тяжелому гуманитарному кризису на востоке Украины - Волкер

Об этом дипломат написал в своем микроблоге в Тwitter.

Согласно словам Волкера, в настоящее время на востоке Украины идет горячая война, которая создала тяжелый, унизительный гуманитарный кризис не только для этой страны, но и для целого мира. При этом, спецпредставитель Госдепа США отмечает, что причиной всех бедствий является вмешательство российских властей.

В то же время Волкер подчеркнул, что Украине нужен мир.

"Мы продолжаем поддерживать миротворческую силу под эгидой ООН, чтобы помочь выполнению Минских соглашений, но российское предложение "защитной силы" для ОБСЕ не приведет к результатам», - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"деоккупацию Донбасса будут проводить с помощью полицейской миссии без применения военных.


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