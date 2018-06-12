Венгрия в очередной раз срывает заседание комиссии Украина - НАТО

По ее словам, пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на наивысшим уровне глав государств и правительств.

В свою очередь украинское правительство продолжает работать и с Венгрией, и другими партнёрами, чтобы все-таки иметь эту возможность.На данный момент Украина имеет наивысший уровень сотрудничества со всеми подписантами хартии об особом сотрудничестве.

К слову, президент Украины уже получил приглашение на саммит НАТО.

Вице-премьер добавила, что украинская сторона будет работать до последнего момента, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО состоялось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный директор Международного военного штаба НАТО, а также генерал-лейтенант Ян Брукс отметил прогресс с реформами в украинском государстве. В то же время он подчеркнул, что в Украине необходима и политическая реформа, чтобы довести до конца судебную систему.