13:51 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи

Министр юстиции Украины Петр Петренко заявил, что в за пять лет более двух миллионов украинцев получили бесплатную правовую помощь.

В Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как утверждает Петренко, на сегодняшний день в Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи. Так, в течение нескольких лет свыше двух миллионов украинцев воспользовались услугами системы бесплатной правовой помощи.

Также украинский министр отметил, что еще в 2013 году создать центр правовой помощи было только идеей мечтателей. В частности, они планировали внедрить в Украине возможность защиты от незаконного преследования украинских граждан.

"Сегодня мы имеем более 550 центров бесплатной помощи, где работают несколько тысяч украинских юристов и свыше 4 тыс адвокатов. Украинцы ежедневно получают консультации, адвокатскую помощь и защиту в судебных делах", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинской филии российского информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.


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