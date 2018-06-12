Об этом сообщает РБК-Украина.

Как утверждает Петренко, на сегодняшний день в Украине работают более 550 центров бесплатной правовой помощи. Так, в течение нескольких лет свыше двух миллионов украинцев воспользовались услугами системы бесплатной правовой помощи.

Также украинский министр отметил, что еще в 2013 году создать центр правовой помощи было только идеей мечтателей. В частности, они планировали внедрить в Украине возможность защиты от незаконного преследования украинских граждан.

"Сегодня мы имеем более 550 центров бесплатной помощи, где работают несколько тысяч украинских юристов и свыше 4 тыс адвокатов. Украинцы ежедневно получают консультации, адвокатскую помощь и защиту в судебных делах", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинской филии российского информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.