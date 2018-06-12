В Сингапуре Трампа уже поздравили с днем рождения

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан разместил в Facebook фотографию того, как за обедом с премьер-министром страны Ли Сяньлунем президенту США подарили торт.

Министр иностранных дел Сингапура написал, что немного рановато начали праздновать день рождение американского лидера.

Известно, что в этот четверг, 14 июня, американскому президенту исполнится 72 года.

На фотографии за столом с правой стороны от Трампа сидит госсекретарь США Майк Помпео, а с левой стороны – глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Штаты. Это может произойти, если встреча сторон на саммите в Сингапуре 12 июня пойдет хорошо.