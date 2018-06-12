В НАПК внесли три представления о коррупции

Отмечается, что внесено предписание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику отношении и.о. директора Украинского научно-исследовательского и проектно-разведывательного института промышленной технологии Антона Чередниченко.

Кроме того, исполняющему обязанности директора института Минэнергоугля сообщил о наличии потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой со своей женой, в соответствии с требованиями статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также сообщается, что предписание председателю Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимиру Лапе внесены в отношении бывшего руководителя ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области Александра Тертишника.

В связи с нарушением требований части четвертой статьи 12 Закона внесено предписание руководителю исполнительного комитета Тернопольского городского совета Сергею Надалу.

Стоит добавить, что на неоднократные запросы Национального агентства горсовет не предоставил информацию и документы относительно возможных нарушений депутатами совета требований Закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало тотальную проверку электронных деклараций еще четверых человек, среди которых Наталья Корчак. Ведомство также утвердило итоги проверки семи деклараций.