13:13 12.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина передала в международный суд ООН доказательства финансирования Россией террористов - ФОТО

Правительство Украины передало в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Украина передала в международный суд ООН доказательства финансирования Россией террористов - ФОТО

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, сегодня, 12 июня, Российская Федерация получит от Украины своеобразный "подарок" в МС ООН. В частности, он примерно весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах.

"Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - заявил украинский министр.

При этом, пресс-секретарь Святослав Цеголко подтвердил, что Украина уже направила соответствующий документ в суд ООН. Вместе с тем глава украинского государства Петр Порошенко добавил, что в меморандуме содержится невероятное для практики суда количество доказательств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", агрессия и имперские привычки Российской Федерации порываются вернуть нации, сражающиеся за свою независимость. 


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